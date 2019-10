Start werken Blancefloerlaan : nieuwe fietstunnel en keerlus tram wordt verlegd

Op maandag 21 oktober start Rinkoniên, de aannemer van de Oosterweelwerken Linkeroever/Zwijndrecht, een nieuwe werf op aan de Blancefloerlaan/N70. De Blancefloerlaan is een lokale verbindingsweg tussen Linkeroever en Zwijndrecht. In de toekomst zal deze weg een belangrijke rol spelen in de duurzame afwikkeling van het verkeer van en naar Antwerpen.

Met het oog op die functie wordt er het komende jaar onder meer een nieuwe fietstunnel aangelegd, worden de fietspaden vernieuwd en wordt de keerlus van de tram verlegd zodat de toekomstige Park and Ride (P+R) een betere aansluiting heeft op het openbaar vervoer.



De realisatie van een duurzame modal shift, waarbij de helft van de verplaatsingen op een andere manier dan met de wagen gebeurt, is een randvoorwaarde voor een succesvolle Oosterweelverbinding. Daarom worden er binnen de Oosterweelwerken niet alleen snelwegen heringericht, maar wordt er ook werk gemaakt van nieuwe fietsinfrastructuur of de aanleg van knooppunten, zoals P+R gebouwen, waar weggebruikers op een ander vervoermiddel kunnen overschakelen.



Langs de Blancefloerlaan op Linkeroever zijn de werkzaamheden aan de nieuwe P+R volop aan de gang. Om de P+R te laten aansluiten op het lokale wegennet én om ervoor te zorgen dat het gebouw zijn functie als duurzaam knooppunt optimaal kan vervullen, passen we de Blancefloerlaan aan.

Concreet:

leggen we onder de Blancefloerlaan een nieuwe fietstunnel aan, die vlot en veilig aansluit op de fietspaden langs de Blancefloerlaan, richting Linkeroever en naar de toekomstige Scheldetunnel en -brug;

worden de fietspaden aan weerszijden van de Blancefloerlaan vernieuwd;

komt er ter hoogte van de P+R een nieuwe halte voor De Lijn;

verleggen we de keerlus van de tram (die nu ter hoogte van Mediahuis ligt) tot voorbij de P+R zodat het aanbod van trams hier vergroot;

wordt de Blancefloerlaan zelf in deze zone vernieuwd.

Op maandag 21 oktober start de eerste fase van deze werf op. Tijdens deze fase wordt het noordelijke fietspad vernieuwd en wordt het noordelijke deel van de fietstunnel onder de Blancefloerlaan aangelegd. Deze fase, die een beperkte impact zal hebben op de weggebruikers, duurt tot februari 2020.



De volgende fases communiceren we op een later tijdstip.

(foto : Google Street View)