Start werken aan kruispunt Krijgsbaan

Vandaag start het Agentschap Wegen en Verkeer met aanpassingswerken aan het kruispunt van de Krijgsbaan/Gaston Fabrélaan (R11) met de Legerstraat in Wilrijk.

De proefopstelling die er sinds begin vorig jaar werd uitgetest om het kruispunt veiliger te maken, is positief geëvalueerd en zal nu definitief worden gemaakt. De werken duren tot en met 6 juni 2017.

Overdag is de R11 enkel afgesloten in de rijrichting waarop gewerkt wordt. Na 16.00 uur en tijdens de weekends is de R11 steeds in beide richtingen open voor verkeer.

Veiliger kruispunt

Aan het kruispunt van de Krijgsbaan/Gaston Fabrélaan (R11) met de Legerstraat in Wilrijk gebeurden in het verleden al zware ongevallen. Begin vorig jaar startte AWV daarom een proefproject om het kruispunt veiliger te maken, voornamelijk voor zwakke weggebruikers. Door middel van betonblokken werd het aantal rijstroken op de R11 aan het kruispunt teruggebracht van twee naar één rijstrook in beide richtingen, zoals dat reeds het geval was aan één van de vier aansluitingen op het kruispunt. Ook werd ter hoogte van de Jules Moretuslei de rijweg versmald om sluipverkeer tegen te gaan en de leefbaarheid voor de omwonenden te verbeteren. Om conflicten tussen bus- en autoverkeer zoveel mogelijk te vermijden, houden de bussen sindsdien halt op de rijbaan.

Uit de evaluatie van het proefproject is intussen gebleken dat de situatie veiliger en het effect op de doorstroming van het verkeer op de R11 aanvaardbaar is. De proefopstelling wordt nu definitief gemaakt door het wegdek hieraan aan te passen. De afslagstroken op de R11 worden vervangen door meer bermruimte zodat het kruispunt overzichtelijker en compacter wordt. Hierdoor kunnen ook de oversteken worden ingekort wat het voor fietsers en voetgangers veiliger maakt om het kruispunt over te steken.