Na een beraad van 3,5 uur is Fred Wittig schuldig verklaard aan de roofmoor op autohandelaar Steve Huypens in Schilde in 2007. De advocaten van Fred Wittig hadden de vrijspraak gevraagd, maar daar ging de jury dus niet op in. Vrijdag volgen de pleidooien en het beraad over de strafmaat. In zijn laatste woord had Fred Wittig nog gezegd dat hij niks kon toegeven wat hij niet gedaan had. Hij bleef ontkennen dat hij de dodelijke schoten had gelost, maar daar oordeelde de jury dus anders over. Fred Wittig riskeert levenslang.