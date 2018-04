"Startbaan Antwerp Airport wordt niet verlegd"

De startbaan van de luchthaven in Deurne wordt niet verlegd. Dat zegt Bruno De Saegher, voorzitter van de Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij (LOM).

Woensdag ontstond er commotie bij buurgemeente Borsbeek. Daar werd vernomen dat de startbaan van de luchthaven 15 meter richting Borsbeek zou opschuiven, tot op het dak van de tunnel aan de Krijgsbaan. Om zo tegemoet te komen aan strengere Europese veiligheidsrichtlijnen. Vrachtwagens die nu door de Vosstraat in Deurne rijden, aan de andere kant van de piste, vormen een te gevaarlijk obstakel. Volgens De Saegher wordt de startbaan niet verlegd. Er wordt wel onderzocht of vrachtverkeer in de Vosstraat kan worden ingeprkt, of zelfs verboden. Het asfalt van de startbaan wordt vernieuwd. Maar verder verandert er niets aan de huidige procedures.