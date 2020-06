Gratis openbaar vervoer voor starters in eerste middelbaar

Vlaamse scholieren die volgend schooljaar in het eerste middelbaar starten, kunnen de hele maand september kosteloos reizen met bus en tram.

Met een gratis Buzzy Pazz-probeerabonnement ter waarde van 33 euro wil De Lijn – op een scharniermoment in de schoolcarrière – de keuze voor een veilig en duurzaam woon-schoolverkeer promoten. Deze week nog zullen 66.785 scholieren geboren in het jaar 2008 een brief in de bus krijgen met het voorstel van een gratis probeerabonnement. De ouders worden daarin uitgenodigd zich bij interesse vóór 18 augustus aan te melden op delijn.be/probeeractie. Wie intekent, zal het probeerabonnement op elektronische kaart in de loop van de maand augustus ontvangen.

Scholieren die niet geboren zijn in 2008, maar toch starten in het eerste middelbaar in september, kunnen eveneens genieten van dit aanbod. Met een getuigschrift van het lager onderwijs of een inschrijvingsbewijs van het secundair onderwijs kunnen zij het probeerabonnement aanvragen via een afzonderlijk formulier op delijn.be/probeeractie.

Met deze actie voor eerstejaars van het secundair onderwijs is De Lijn aan haar derde editie toe. Vorig jaar werden 14.513 probeerabonnementen aangevraagd. 83 % van die abonnementen werd effectief gebruikt en 45 % van de aanvragers kocht na afloop van de actie een Buzzy Pazz.

Het probeerabonnement is geldig van dinsdag 1 september tot en met woensdag 30 september 2020. Met het abonnement mag de abonnee onbeperkt de bus of tram nemen, ook in het weekend en voor andere verplaatsingen dan naar school. Het gebruik van het abonnement houdt geen verplichtingen in.

Uit cijfers van De Lijn blijkt dat 34 % van de 12- tot 17-jarigen eind 2019 een jongerenabonnement had. Meer dan één op de drie Vlaamse scholieren neemt dus regelmatig de bus of tram. De Lijn gelooft dat er hier nog groeimarge is.

Buzzy Pazz

De Buzzy Pazz is het jongerenabonnement van De Lijn voor reizigers van 6 tot en met 24 jaar. Een Buzzy Pazz is geldig op alle bussen en trams van De Lijn (behalve de Limburgse schoollijnen), op schooldagen, maar ook tijdens het weekend en vakantiedagen. Een maandabonnement kost 33 euro, een jaarabonnement 55 euro (-12 jaar) en 215 euro (12-24 jaar). Meer informatie: www.delijn.be/buzzypazz.

(Bron: De Lijn)