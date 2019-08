Startnota: minstens 120.000 banen creëren

De Vlaamse regering wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80 procent is het doel. Dat staat in de startnota die Vlaams informateur Bart De Wever vandaag openbaar maakte.

'Er zijn bijkomende inspanningen nodig om alle Vlamingen, zonder onderscheid, warm te maken voor een job. Want een job is niet alleen de belangrijkste hefboom in de strijd tegen armoede, maar ook de sleutel naar persoonlijk en maatschappelijk welbevinden', zo schrijft de N-VA-voorzitter. In de nota staat dat de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB zijn samenwerking met lokale besturen en bedrijven moet versterken. Zo kunnen werkzoekenden, nieuwkomers en inactieven intensief begeleid worden met opleidingen, omscholingen en een traject naar werk.

Ook zal 'elke nieuwkomer met arbeidsperspectief' verplicht zijn zich in te schrijven bij de VDAB. De Wever wil van Vlaanderen 'de wereldreferentie maken inzake innovatie, digitale transformatie en technologie'. Daarbij moeten bedrijven maximale kansen krijgen om door te groeien tot Europese topspelers. Dat zal gebeuren met 'extra risicokapitaal, gerichte investeringen in onderzoek en ontwikkeling, een gebiedsdekkend 5G-netwerk, soepele vergunningsprocedures en toponderwijs'. In 2018 bedroeg de werkzaamheidsgraad bij 20- tot 64-jarigen in Vlaanderen 74,6 procent.