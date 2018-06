StartupVillage groot succes afgelopen jaar

Stad Antwerpen opende vorig jaar StartupVillage in het hartje van Antwerpen. Dat is een dynamische hub die tijdelijke, betaalbare kantoorruimte aanbiedt aan beloftevolle Antwerpse digitale groeibedrijven, acceleratoren en andere start-up-partners. Dankzij StartupVillage krijgen zij alle kansen om te groeien en internationaliseren. Vandaag werd teruggeblikt op wat de daar aanwezige start-ups in 1 jaar tijd hebben bereikt.

StartupVillage kon al vanaf de aankondiging in 2015 op veel interesse rekenen. De locatie biedt immers een antwoord op de acute vraag van start-ups naar betaalbare kantoorruimte in het stadscentrum. StartupVillage is een project voor de allerbeste Antwerpse groeibedrijven. De gevestigde start-ups gaan door een strenge selectieprocedure en mogen erna gedurende 3 jaar hun intrek nemen. De startende bedrijven zorgden samen voor een stevige boost aan tewerkstelling in de sector van digitale innovatie. Schepen voor economie Caroline Bastiaens maakt de balans op na 1 jaar: “De bedrijven in onze StartupVillage wierven samen 61 nieuwe werknemers aan. Elk bedrijf kan ook stevige groeicijfers voorleggen, van 35 tot 600 procent. StartupVillage maakt daarmee de premisse waar van een betaalbare stimulerende kantoorruimte, die zuurstof geeft aan start-ups om te groeien. Ook wat opgehaald kapitaal betreft doen ze het heel goed, met minstens 9 miljoen euro aan investeringen.”

(Foto: Pixabay)