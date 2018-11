Statiegeld Store van Ecover groot succes

Bijna 3000 bezoekers, meer dan 7000 ingeleverde PET-flessen, een discussiepunt tijdens een vergadering van het Vlaams Parlement, massale media-aandacht: de tijdelijke ‘Statiegeld Store’ heeft haar doel bereikt. Schoonmaakpionier Ecover introduceerde hiermee als eerste in België een statiegeldsysteem, om de kracht ervan te onderzoeken en het debat rondom de invoering ervan een stevige duw in de rug te geven

Plastic in de hoofdrol

Plastic flesjes en blikjes zijn momenteel verantwoordelijk voor 40 procent van het volume van zwerfafval. Een statiegeldsysteem als oplossing is er (voorlopig) nog niet, want de regering blijft de beslissing uitstellen. Om mensen de waarde in te laten zien van plastic én het debat rondom een statiegeldsysteem een duw in de rug geven, opende Ecover vorige week een tijdelijke Statiegeld Store in hartje Antwerpen.

Tijdens drie dagen werden de bijna 3000 bezoekers ondergedompeld in de wereld van plastic, met onder andere de expo: ‘Trash to Treasure’, workshops en een ‘Let’s talk plastic’- debat. Bij het inleveren van een plastic PET-fles kregen ze een euro die ze voor zichzelf konden houden of konden doneren aan de Statiegeldalliantie. In totaal werd 1355 euro gedoneerd, een bedrag dat door Ecover verdubbeld zal worden.