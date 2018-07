Station Heide - Kalmthout krijgt eigen Blue-bikestation

Vandaag opende Blue-bike haar 55ste locatie. Die vind je aan het station van Heide in

Kalmthout. In totaal staan er 12 fietsen,



“Vanuit Antwerpen Centraal kan je 3 keer per uur in 22 minuten naar Heide treinen”, zegt Joeri De

Visser van Blue-mobility. “Daarna kan je met 10 minuten fietsen op een Blue-bike aan de

toegangspoort van het Grenspark Kalmthoutse Heide staan. Ook de KMO-zone Bosduin is binnen dat

half uur te bereiken vanuit Antwerpen-Centraal met de combinatie trein en Blue-bike. In beide

gevallen is het even snel als met de wagen en sneller als er files zijn. Maar bovenal is het gewoonweg

veel handiger, duurzamer en leuker om met de trein tot Heide te komen.”

Om de Blue-bikes te gebruiken, neem je via www.blue-bike.be een jaarabonnement van 12 euro.

Dat komt terecht op een aparte kaart of op je Mobib-kaart van de Lijn of de NMBS. Met je kaart kan

je aan de fietsterminal de sleutelautomaat bedienen. Je neemt de fiets die bij je sleutel hoort en je

bent vertrokken. Het abonnement is geldig aan alle Blue-biketerminals in België.

Door een tussenkomst van de gemeente Kalmthout en het Vlaams Gewest betaal je in Kalmthout per

ontlening 1,15 euro voor de eerste 24 uur. Als je de fiets langer gebruikt, betaal je een extra

ontlening. Per abonnement kan je twee fietsen gebruiken. Maandelijks krijg je een overzicht van je

ritten. De betaling gebeurt elke maand per domiciliëring.

(Foto: Gemeente Kalmthout)