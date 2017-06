Station Kontich wordt 'Kontich - Lint'

NMBS wijzigt in overleg met de gemeenten Kontich en Lint vanaf zondag 11 juni de naam van het station Kontich in ‘Kontich-Lint’. De naamswijziging zal nog duidelijker maken dat het station ideaal is gelegen voor zowel de inwoners uit Kontich als uit Lint. Op die manier wil NMBS nog meer mensen overtuigen om voor de trein en het openbaar vervoer te kiezen.

Het station Kontich ligt op de grens van de gemeenten Kontich en Lint en wordt hoofdzakelijk gebruikt door de inwoners van beide gemeenten en dit ongeveer in gelijke mate. De parkings gebruikt door de treinreizigers liggen zowel op het grondgebied van Kontich (Stationsplein), als van Lint (Fabriekstraat). Ook de fietsenstallingen liggen aan weerszijden van het spoor. Dagelijks stappen in het station Kontich 955 reizigers op de trein (telling oktober 2015).

Uit analyses van NMBS blijkt dat het grootste groeipotentieel van het station Kontich zich in Lint situeert en dan in het bijzonder in de richting van Antwerpen. Veel Lintenaars gebruiken vandaag nog altijd de auto voor deze erg filegevoelige verplaatsing. NMBS hoopt dat door de naamsverandering meer inwoners uit Lint voor de trein zullen kiezen.