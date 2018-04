Mobiliteit en Verkeer VIDEO Stations Noorderkempen en Breda eindelijk bediend door Beneluxtrein

embed

Bijna tien jaar nadat de plannen gemaakt werden, was het vandaag eindelijk zover. De Benelux-trein, de intercity tussen Brussel en Amsterdam, rijdt vanaf nu voor een groot deel over de hogesnelheidslijn. Daardoor rijdt de trein voor het eerst langs het station Noorderkempen. De reis tussen Brussel en Amsterdam duurt nu een half uur minder lang. Maar een ticketje is wel duurder geworden.