Nieuws Stationschef Jan neemt na 33 jaar afscheid van Heide: "Hier voelden mensen zich thuis"

Het begrip "einde van een tijdperk" wordt snel in de mond genomen, maar als het over stationschef Jan Francken gaat, is het helemaal op zijn plaats. Al sinds 1988 zit Jan achter het loket in het station van Heide in Kalmthout. Maar hij deed meer, hij zette het station van Heide op de kaart. Soms letterlijk, op kerstkaarten, en hij decoreerde het station, zorgde ervoor dat het een rol speelde in albums van Suske en Wiske, en veel meer. Maar nu verdwijnt het station, en zo beleefde Jan zijn allerlaatste dag.