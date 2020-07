Steeds meer Belgen hebben voedselpakketten nodig

Bijna 200.000 mensen per maand halen een voedselpakket op om te kunnen overleven, een stijging van 15 procent in vergelijking met vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische Federatie van Voedselbanken, waarover de krant De Zondag vandaag bericht. De coronacrisis duwt steeds meer mensen in armoede. "Vorig jaar haalden gemiddeld een kleine 170.000 mensen per maand een voedselpakket op. In juni steeg dat aantal tot nagenoeg 195.000", zegt Jef Mottar van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

Onder die nieuwe cliënten zijn er heel wat tijdelijk werklozen. Mannen en vrouwen, jong en minder jong, die noodgedwongen thuis zitten door corona. Mensen die het normaal wel goed hebben, maar door de crisis diep in de miserie worden geduwd.

De financiële middelen om de werkingskosten van de Voedselbanken te dekken, komen voornamelijk van particuliere giften. Maar door de toenemende vraag is er extra steun nodig, klinkt het. "Als ons cliëntenaantal met 15 procent stijgt, zou ons budget evenredig moeten stijgen", aldus Mottar. Hij verwacht deze zomer nog te kunnen overbruggen dankzij de grote solidariteit die er heerste tijdens deze crisis, maar hij vreest voor daarna. "Wat het najaar brengt, als de economische gevolgen van de COVID-19-crisis echt voelbaar zullen zijn, dat durf ik niet te voorspellen. We blijven daarom ook giften vragen aan bedrijven en individuen."