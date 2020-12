Nieuws Steeds meer bijenkevers in Antwerpen

Goed nieuws voor natuurliefhebbers, want er worden steeds meer bijenkevers gespot in Antwerpen. De bijenkever is een heel zeldzame kever met een opvallend uiterlijk. Dat de bijenkever meer voorkomt in Antwerpen is goed voor het ecosysteem van onze stad.