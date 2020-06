Steeds meer en zwaarder geweld tegen agenten

De vakbond VSOA-LRB regio Vlaanderen is niet te spreken over de zorgpremie van 300 euro die het federaal ziekenhuispersoneel ozu krijgen. Ze noemen het een peulschil en een kaakslag voor het lokale zorgpersoneel. "Totaal onrespectvol", klinkt het. "Wij hopen, veronderstellen zelfs, dat hiermee de zaak niet is afgesloten en er alsnog structurele oplossingen komen. Een cheque is uiteraard leuk en zeker welkom maar dit is slechts een éénmalig en hopelijk een bijkomstig gegeven. Dergelijke verschillen creëren toont aan dat we dringend nood hebben aan één regering voor de gezondheidszorg", stelt VSOA-lrb regio Vlaanderen. De vakbond vergelijkt met de tijdelijk werklozen. Die kregen eenmalig 202 euro op hun rekening gestort ter compensatie voor de water- en energiefactuur. "In verhouding krijgt het ziekenhuispersoneel éénmalig een horecacheque van 300 euro als compensatie voor het harde werk in uitzonderlijk moeilijke omstandigheden, vaak in dubbele shiften én met een gebrek aan beschermingsmateriaal."