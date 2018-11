Steeds meer jongeren op spoed na alcoholmisbruik

In 2017 zijn 2.334 jongeren tussen 12 en 17 jaar in het ziekenhuis beland nadat ze te veel gedronken hadden. Dat is het hoogste cijfer in tien jaar tijd. Ook bij de 18- tot 29-jarigen gaat het met 11.554 om een recordaantal. Dat blijkt uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA).De Christelijke Mutualiteit (CM) roept op om de leeftijdsgrens voor alle alcoholische dranken op te trekken tot 18 jaar.

De Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) spreekt van bingedrinking zodra een vrouw minstens vier glazen en een man minstens zes glazen alcohol drinkt in twee uur tijd. Wie te veel drinkt, kan een alcoholintoxicatie oplopen en op de spoeddienst van een ziekenhuis terechtkomen. Tussen 2014 en 2016 daalden de cijfers van het aantal minderjarigen dat in het ziekenhuis belandde door het drinken van alcohol. Maar in 2017 tekende het IMA opnieuw een recordaantal van 2.334 op. Het gaat om een stijging van 8 procent tegenover 2016, toen het over 2.161 jongeren ging. Ook in de leeftijdscategorie 18 tot 29 jaar neemt het alcoholmisbruik toe, van 11.325 gevallen in 2016 naar 11.554 in 2017. Het gaat om een toename van ruim 2 procent in een jaar tijd.

"Alcoholmisbruik op jonge leeftijd is allerminst onschuldig", reageert Luc Van Gorp, voorzitter van de CM. "Het kan leiden tot hersenschade met zwakkere studieresultaten en minder kansen op de arbeidsmarkt als gevolg. Wie vroeg begint te drinken, gaat later ook meer alcohol gebruiken."

Het ziekteverzekeringsfonds roept op om de leeftijdsgrens voor bier, wijn en schuimwijn op te trekken tot 18 jaar. "Ook de Hoge Gezondheidsraad en de VAD raden dat aan", klinkt het. "In 22 van de 28 EU-landen ligt de leeftijdsgrens al op 18 jaar. België blijft achter. De nieuwe cijfers over alcoholmisbruik tonen aan dat we er met sensibilisering alleen niet gaan komen."