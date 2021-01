De zesdejaars van het middelbaar zien opnieuw hun eindejaarsreis in het water vallen. Want tot en met het einde van de Paasvakantie zijn meerdaagse schooluitstappen niet toegelaten. dat is vandaag beslist. En dat is natuurlijk vooral jammer voor de laatstejaars. Zo'n reis is vaak de mooiste herinnering aan hun schoolcarrière.