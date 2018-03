Steeds meer Antwerpse gewestwegen scoren onvoldoende

Steeds meer gewestwegen in Vlaanderen krijgen een onvoldoende score. De verslechtering tekent zich af in alle provincies. Dat blijkt uit rapporten van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Het agentschap trekt aan de alarmbel. 'Dit is geen goede evolutie. Nieuwe investeringen zijn nodig om de achteruitgang te kenteren', zo staat te lezen in de documenten. Uit de rapporten, die vandaag voorgesteld worden in het Vlaams Parlement, blijkt dat er een sterke toename is van het aantal gewestwegen dat een onvoldoende score krijgt. Met name in Antwerpen is de toename opvallend, van 17,4 procent in 2011 naar 27,1 procent in 2015.

AWV berekende ook hoeveel er nodig zou zijn om de onderhoudsachterstand op de gewestwegen volledig weg te werken. Voor West-Vlaanderen zou daarvoor 194,8 miljoen euro nodig zijn, voor Oost-Vlaanderen 159,4 miljoen euro, voor Vlaams-Brabant 118,9 miljoen euro, voor Antwerpen 118,7 miljoen euro en voor Limburg 'maar' 74,2 miljoen euro.