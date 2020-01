Steeds minder overtreders in Antwerpse LEZ

De stad Antwerpen heeft in 2019 in totaal 20.774 Belgische overtreders van de lage-emissiezone (LEZ) betrapt. Dat is meer dan een halvering ten opzichte van 2018, toen het er nog 42.455 waren. Slechts 0,25 procent van de Belgische voertuigen die de LEZ binnenreden, waren nog in overtreding. Of ook het aantal buitenlandse overtreders daalt, is niet duidelijk.

De stad Antwerpen zelf kon bij de invoering van de LEZ in februari 2017 alleen overtredingen door Belgische bestuurders bestraffen. Sinds september 2018 heeft de stad ook rechtstreeks toegang tot de voertuiggegevens van Nederlanders en kan ze dus ook Nederlandse overtreders beboeten.

In die laatste maanden van 2018 werden er zo nog 5.982 Nederlandse overtreders betrapt, in heel 2019 ging het om 10.108 Nederlanders. Dat is dus bijna de helft van het aantal Belgische overtreders.

Bron: Belga

Foto: Belga