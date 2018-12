Steek eens een nutskast in een nieuw kleedje

Om Merksem op te vrolijken met meer kleur in de straten worden een aantal nutskasten op en rond het Sint-Franciscusplein en het Kroonplein in een nieuw kleedje gestoken. En wie beter kan gepaste ontwerpen bedenken dan de Merksemnaars zelf? De winnende inzendingen zullen schitteren in Merksem.

Nutskasten zijn echte grijze muizen in het straatbeeld. Ze zijn talrijk, maar stuk voor stuk onopvallend en saai. Daar brengen we graag verandering in via een creatieve wedstrijd.

Wie kan deelnemen?

Alle Merksemnaars en personen actief in een Merksemse vereniging die een origineel en creatief idee hebben, kunnen deelnemen.

Hoe deelnemen?

§ Maak een origineel ontwerp voor één of meerdere nutskasten. Dat kan een tekening zijn die wordt gescand, een digitaal vormgegeven bestand , een zelfgenomen foto, een illustratie enzovoort.

§ Vul het online formulier in.

§ Bezorg ons uiterlijk op 31 januari 2019 maximum vijf verschillende ontwerpen, in een digitaal bestand (JPEG of pdf) met een kwaliteit van 300 dpi. U kan ons uw ontwerpen bezorgen via WeTransfer (e-mailadres communicatie.merksem@stad.antwerpen.be) of u kan een usb-stick binnenbrengen aan het onthaal van het districtshuis. U kan uw stick uiterlijk vijf werkdagen later terug komen ophalen.

§ De jury kiest uit alle inzendingen de winnende ontwerpen en wijst toe welk ontwerp op welke nutskast wordt geplakt, rekening houdende met de technische specificaties en de omgeving waarin de nutskast moet passen.

§ Een gespecialiseerde firma drukt de ontwerpen in juni 2019 op een speciale folie en brengt die aan op de nutskasten.

(bericht en foto : Stad Antwerpen - district Merksem)