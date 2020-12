Steekpartij in Verschansingstraat door vriendschapsverzoek op Facebook

De 46-jarige Hüseyin T. staat in Antwerpen terecht omdat hij afgelopen zomer een man in de borst had gestoken. Aanleiding was een vriendschapsverzoek op Facebook dat het slachtoffer naar zijn vriendin had gestuurd. De procureur vorderde vier jaar cel, deels met probatie-uitstel, voor poging tot doodslag. De beklaagde ontkent dat hij het slachtoffer wilde doden.

De politie werd op 22 augustus naar de Verschansingstraat op het Antwerpse Zuid geroepen voor een steekpartij. Het 47-jarige slachtoffer had daarbij een messteek in de borst opgelopen en werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De 64-jarige oom van het slachtoffer, die tussenbeide was gekomen, had een vuistslag gekregen en raakte lichtgewond. Hüseyin T. werd ter plaatse gearresteerd, met het mes nog op zak.

De beklaagde verklaarde dat hij en zijn vriendin het slachtoffer de avond voordien waren tegengekomen in een gebouw van een vzw. Hij was dronken en zou zich nogal flirterig hebben gedragen naar de vrouwen. Toen het slachtoffer die ochtend een vriendschapsverzoek naar zijn vriendin had gestuurd op Facebook, was dat bij Hüseyin T. in het verkeerde keelgat geschoten. Hij had contact met hem gezocht en ze hadden in de Verschansingstraat afgesproken. Het was tot een handgemeen gekomen en de beklaagde had uitgehaald met een mes. 'Hij nam dat mes niet bewust mee: het stak nog in zijn broekzak, omdat hij de dag voordien walnoten had schoongemaakt. Mijn cliënt had ook niet de intentie om het slachtoffer te doden. Meteen na het toebrengen van de messteek, trok hij zijn T-shirt uit om het bloeden te stelpen en verwittigde hij zelf de hulpdiensten. Hij heeft veel spijt van wat er gebeurd is', stelde advocaat Anthony Mallego. Hij vroeg een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en pleitte voor een straf met probatie-uitstel. Voor de slagen aan de oom van het slachtoffer vroeg hij de vrijspraak. Het slachtoffer eist een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro en vroeg de rechtbank om de beklaagde een contactverbod met hem op te leggen. Vonnis op 22 december.

(Bron: Belga)

(Foto: © Google Street View)