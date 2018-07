Steekpartij Niel : 2 vrouwen aangehouden omdat ze hulpdiensten niet gebeld hebben

Twee vrouwen die aanwezig waren bij de steekpartij in de Boomsestraat in Niel zitten in de cel, omdat ze een neergestoken man niet geholpen hebben en de hulpdiensten niet verwittigden.



Het slachtoffer, een 38 jarige man, werd vorige week maandag neergestoken toen hij wilde bemiddelen tijdens een ruzie. Hij is de dag nadien aan zijn verwondingen overleden. Begin deze week werden de bewoonster en een vriendin, opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze zouden na het dodelijk incident het slachtoffer uit de woning gezet hebben. De vrouwen verschijnen vrijdag voor de raadkamer waar over hun verdere aanhouding beslist wordt.