Steekpartij op de Meir

Bij een steekpartij in de winkelstraat Meir zijn in de vooravond drie gewonden gevallen. De vechtpartij vond plaats in de buurt van de Wapper, pal in het centrum van Antwerpen. Drie slachtoffers zijn met steekwonden naar het ziekenhuis overgebracht. De exacte omstandigheden van het voorval zijn nog niet bekend. In de Gratiekapelstraat even verderop zijn drie mogelijke verdachten gearresteerd. De politie is massaal aanwezig. Op de Meir en in de Gratiekapelstraat werd een perimeter ingesteld.