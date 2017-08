Steen wordt belevingscentrum vol technologische snufjes

Het Steen moet binnen drie jaar een nieuwe toegangspoort tot de stad vormen. Het oudste gebouw van Antwerpen wordt een belevingscentrum vol technologische snufjes. Specifiek voor toeristen.



Het centrum zal deels gratis en deels betalend zijn. Aan een grote tafel zullen bezoekers zien hoe Het Steen door de eeuwen heen is geëvolueerd. Er komen projecties op de muren en het plafond. En bezoekers kunnen met hun voeten inzoomen op bepaalde delen van de stad. Het concept werd uitgetekend door twee Nederlandse ontwerpbureaus. Via filmpjes kan je letterlijk op de handen kijken van een striptekenaar, een diamantslijper of een graffitispuiter.