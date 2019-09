Stop met het gansrijden. Dat is wat verschillende dierenrechtenorganisaties vragen aan minister Ben Weyts. Ze vinden dat enkele foklorespelen in ons land mishandeling zijn voor dieren. Waaronder dus ook het gansrijden. In de Polderstreek, dat zijn de gemeenten in het Noorden van onze provincie, daar is het gansrijden razend populair en vinden ze een verbod dan ook ronduit belachelijk.