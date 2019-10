Het is dag van de leerkracht, en in basisschool De Molen in Hoboken is die niet onopgemerkt voorbijgegaan. De leerkrachten kregen niet de zoveelste doos pralines of bos bloemen, maar wel een gedicht. Voorgedragen in de klas, door acteur Stefaan Degand. En dat kwam voor iedereen toch wel als een verrassing.