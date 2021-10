Nieuws Stefanie kocht vorig jaar huis in Zwijndrecht: "Met blanco bodemattest, geen vuiltje aan de lucht"

Wie naar Zwijndrecht verhuist krijgt van OVAM een blanco bodemattest. Dat betekent dat er geen enkele vervuiling is vastgesteld. Dat bevestigt Stefanie Bellinkx. De jonge vrouw kwam een jaar geleden naar in Zwijndrecht wonen, op 750 meter van de 3M-fabriek. Ook haar bloedwaarden zijn getest en blijken nu veel te hoog. Had ze via de openbare afvalstoffenmaatschappij geweten dat er PFOS in de grond zat, dan was ze nooit naar Zwijndrecht verhuisd, zegt ze.