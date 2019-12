Steiger op Linkeroever weer in gebruik, waterbus nog in herstel

De Waterbus die gisteren tegen de aanlegsteiger aan Sint-Anneke botste, vaart niet meer. Dat laat het Antwerpse Havenbedrijf weten. Het schip is in herstelling.

De andere boten kunnen wel opnieuw aanmeren op de plaats van het ongeval. De Waterbus beschikt nu nog over vijf boten op de lijn Hemiksem-Lillo die via het stadscentrum vaart. Dat betekent dat één op de zes vaarten is geschrapt. Dat zal zo blijven tot het beschadigde schip weer kan varen. Bij de botsing gisterochtend vielen 18 gewonden. Een van hen, een matroos van de waterbus, was er erg aan toe, maar niemand verkeert in levensgevaar. Het parket voert een onderzoek naar de oorzaak. Mogelijk waren de slechte weersomstandingheden en een sterke stroming de boosdoeners.

(Foto: Stad Antwerpen)