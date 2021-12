Dat heel wat mensen in deze periode hun huis versieren is geen nieuws. Maar wat Gery uit Sint-Job heeft gedaan, dat slaat werkelijk alles. Hou u vast, maar liefst 120.000 lichtjes zorgen ervoor dat het huis van Gery baadt in een totale kerstsfeer. Het aantal stopcontacten en verlengdraden is nog amper bij te houden, maar Gery, die weet waar hij mee bezig is.