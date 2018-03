Stel jouw vraag over Europa aan Van Rompuy

Wat is jouw prangende vraag over Europa? Stel hem online op www.popupeuropa.be. Niemand minder dan Herman Van Rompuy, oud-voorzitter van de Europese Raad komt op dinsdagavond 20 maart naar Wuustwezel om de meest prangende en/of originele vragen te beantwoorden. Deze unieke dialoog met Herman Van Rompuy is onderdeel van Pop up Europa.



“Met Pop up Europa willen we Europa dichter bij de burger brengen. Hoe kan dit beter dan door onze Europese politici rechtstreeks met de burger in dialoog te laten gaan?” stelt Peter Bellens, gedeputeerde voor Europese samenwerking van provincie Antwerpen.

Dinsdagavond 20 maart start met een lezing van Van Rompuy over de toekomst van Europa. Wat mag je als burger de komende drie jaar van Europa verwachten en wat verwacht Europa van jou? Daarna modereert VRT-journalist Marc Van de Looverbosch de vragenronde met het publiek. Je kan deze avond in GC Kadans gratis bijwonen, maar vooraf reserveren is aangeraden.

Nog meer Europa in Wuustwezel

Heel maart staat Wuustwezel in het teken van Europa. Zo kun je nog de films ‘Loving Vincent’ (13 maart) en ‘Mijn naam is Courgette’ (31 maart) gaan bekijken, een theatervoorstelling van Lucas De Man, De Man door Europa (14 maart) bijwonen en in debat gaan met de Europees Commissaris voor Landbouw Phil Hogan (26 maart). Daarnaast kun je ook nog meedoen met wedstrijden en de tentoonstelling in de bib bezoeken. Het hele programma is te vinden op www.popupeuropa.be.

(bericht en foto : Provincie Antwerpen)