"Stel luchthaven open voor wandelaars en maak invalswegen autovrij"

Groen Antwerpen wil tijdelijk meer open ruimte beschikbaar maken, zodat alle Antwerpenaren op een veilige manier gezonde buitenlucht kunnen ademen. Daarom willen ze het terrein van de luchthaven van Deurne openstellen voor iedereen en de grote invalswegen autovrij maken tijdens het weekend.

“In deze corona-tijden waarin we ons terecht moeten houden aan de regels van de ‘physical distancing’, is het tekort aan toegankelijk groen in de stad voor vele mensen harde realiteit”, zegt gemeenteraadslid Ilse van Dienderen (Groen). “De stad zou tijdelijke maatregelen kunnen nemen om daaraan tegemoet te komen. Denk aan het tijdelijk openstellen van de terreinen van de luchthaven van Deurne en het autovrij maken van grote invalswegen in het weekend.”

Een grote ontoegankelijke oase van groen is het terrein van de luchthaven van Deurne. Op dit moment zijn de vliegactiviteiten gestaakt. Het is dus best mogelijk om met minimale ingrepen de terreinen van de luchthaven open te stellen.

Nu uit de officiële cijfers blijkt dat er 50% minder autoverkeer is, zouden grote invalswegen in het weekend een autovrij karakter kunnen krijgen. Zo kunnen Antwerpenaren die aan zulke drukke assen wonen zich, in de buurt van hun woonst, ook wat meer buiten begeven, uiteraard met inachtneming van de bestaande regels. Denk aan de Leien, de Kaaien en de Generaal Lemanstraat, maar bijvoorbeeld ook drukke winkelstraten als de Handelstraat, Statiestraat en Abdijstraat.

Buitenlandse steden doen het ons voor: In New York en Calgary werden grote invalswegen autovrij gemaakt, in Berlijn worden fietspaden tijdelijk verbreed door een deel van de rijweg voor fietsers voor te behouden.

van Dienderen: “Het is en blijft belangrijk, zowel voor de fysieke als mentale gezondheid van de Antwerpenaar, om een frisse neus te halen. Het moet in deze stad mogelijk zijn om al haar bewoners daar meer mogelijkheden voor te bieden!”.