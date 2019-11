STEM-event Techno Ninja’s voor jongeren bij Atlas Copco groot succes

De vierde editie van Techno Ninja’s, een evenement georganiseerd door Atlas Copco, is wederom een groot succes. Techno Ninja’s is een initiatief van Pleiades, het internationale vrouwennetwerk van Atlas Copco, waarmee het kinderen van medewerkers tussen 6 en 14 jaar op een speelse en interactieve manier in contact wil brengen met STEM.

Om meer genderdiversiteit op de werkvloer te krijgen, is het belangrijk dat jongens en meisjes al heel vroeg kennismaken met STEM. De beschikbare plaatsen waren meteen volzet en ook de wachtlijst bleef maar groeien. Sinds de start van Techno Ninja’s in 2016 is het aantal deelnemers verdubbeld en daarnaast werd de leeftijdsgrens dit jaar verlaagd van 7 naar 6 jaar. Nu kunnen dus ook jongens en meisjes uit het eerste leerjaar kennismaken met STEM. Na de ontwikkeling van een eigen wetenschapsspel vorig jaar, gaat Atlas Copco nog een stapje verder. In samenwerking met RTC Antwerpen brengt het leraren in contact met technologie en innovatie in het bedrijfsleven.

Tijdens het evenement kunnen de kinderen deelnemen aan vier verschillende workshops rond wetenschap en techniek: Beebot, mBot, micro:bot en een digitaal wetenschapsspel over perslucht en wrijving. Met de Bee-Bot en de mBot maken kinderen spelenderwijs kennis met de grondbeginselen van programmeren. Vorig jaar ontwikkelde Atlas Copco samen met Curious Cats een nieuwe episode ‘De Grote Oversteek’ voor het digitaal wetenschapsspel Ava & Trix.

In ‘De Grote Oversteek’ krijgen kinderen de schijnbaar eenvoudige opdracht om een vogeltje dat uit het nest is gevallen terug tot bij de moeder te krijgen. Om het vogeltje weer in het nest te krijgen, moeten de kinderen aan de hand van huis-, tuin- en keukenmateriaal zoals touw en ballonnen zelf een creatieve oplossing bedenken. “Op die manier leren ze experimenteren met luchtdruk en perslucht, de specialiteit van Atlas Copco”, benadrukt Wim Bouwen, Vice President R&D en Shared Engineering Services bij Atlas Copco.

(bericht en foto : Atlas Copco)