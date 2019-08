Stephanie Van Houtven verlaat de actieve politiek

Stephanie Van Houtven heeft beslist de actieve politiek te verlaten om haar carrière een nieuwe wending te geven. De huidig Borgerhoutse districtsschepen voor sp.a startte in 2013 in het Borgerhouts districtscollege, eerst als districtsschepen (2013 – 2015), vervolgens als districtsburgemeester (2016 – 2018). Sinds juni 2015 is Van Houtven ook nationaal ondervoorzitter voor sp.a, naast huidig voorzitter John Crombez.

“Ik ben sp.a enorm dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen de afgelopen zeven jaar. Ik heb me steeds met veel ambitie en overtuiging ingezet als districtsschepen in Borgerhout. Ook de ervaring die ik heb mogen opdoen als nationaal ondervoorzitter is van onschatbare waarde.

De afgelopen zeven jaar ben ik voltijds met politiek bezig geweest. Ik heb evenwel altijd gezegd dat een politieke carrière voor mij per definitie eindig is. Ik ben nu 36 jaar, en wil mij professioneel heroriënteren. Dat was ook de reden waarom ik tijdens de afgelopen verkiezing geen kandidaat was.

Na een periode van enkele maanden is het duidelijk dat ik me enkel kan heroriënteren door volledig afscheid te nemen van de actieve politiek. Ik geef mijn mandaat als districtsschepen terug aan de partij en zal eveneens ontslag nemen uit de Borgerhoutse districtsraad. Ik ben een ambitieuze dame en wil verdere professionele horizonten ontdekken.

Dit was geen gemakkelijke beslissing, maar wel de juiste. De politiek is één manier om je maatschappelijke te engageren, maar niet de enige. Uit ervaring weet ik dat het in Borgerhout bruist van grassroots initiatieven. Ik heb deze altijd een warm hart toegedragen en wil mij hiervoor in de toekomst blijven inzetten.”

Het Borgerhouts partijbestuur van sp.a zal in de loop van de komende weken beslissen wie Van Houtven zal opvolgen als districtsschepen. Tot die tijd zal Van Houtven haar werkzaamheden verderzetten, en de overdracht voorbereiden. Het mandaat van Van Houtven als nationaal ondervoorzitter loopt dit najaar ten einde. In september start de procedure voor de nationale voorzittersverkiezingen van sp.a op. Begin november worden de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter bekend gemaakt.

(einde perspericht - foto Stephanie Van Houtven)