Stephen King helpt Kinepolis aan meer bezoekers

Kinepolis heeft in het derde kwartaal 7,8 procent meer bezoekers over de vloer gekregen. Onder meer het wereldwijde succes van ‘It’ - de filmversie van het bekende horrorverhaal van auteur Stephen King - droeg bij tot de forse stijging.

De bioscoopgroep trok in het derde kwartaal 5,8 miljoen bezoekers: 7,8 procent meer dan een jaar eerder.

Kinepolis telt in vergelijking met een jaar eerder meer zalen, maar ook het flauwe weer in augustus en films als ‘Despicable Me 3’, ‘Dunkirk’, ‘War for the Planet of the Apes’ en ‘It’ lokten meer bioscoopgangers.

België was goed voor 2 miljoen bezoekers in het derde kwartaal, of een stijging met negen procent. Al die bezoekers gaven ook meer uit. De totale opbrengsten stegen immers sterker dan het bezoekcijfer.

