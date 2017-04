Stephen "Thundercat" Bruner op 19 november in De Roma

Wonderbassist Stephen "Thundercat" Bruner komt opnieuw naar België. Dit keer houdt hij op 19 november halt in De Roma.

Begin 2017 bracht Thundercat zijn derde plaat 'Drunk' uit. Het album werd op Pitchfork.com onthaalt als Best New Music met de omschrijving 'whimsical and somber, funny and meaningful, sometimes all at once”. Het album bevat samenwerkingen met Kenny Loggins, Kendrick Lamaz, Wiz Kahlifa en Pharrell.

Op 'Drunk' combineert hij feilloos alles wat acts als STUFF. zo goed maakt met de eightieskitsch van Miami Vice en Top Gun, én hij levert er in één moeite door een van de allerbeste platen van het prille 2017 mee af.

Naast zijn eigen fenomenale uitgebrachte albums zijn zijn baslijnen onder andere te horen op de muziek van muzikale vernieuwers als Kamasi Washington, Erykah Badu, Childish Gambino, Vic Mensa en Mac Miller. Zelfs Prince was fan. In 2016 won hij een Grammy voor Best Rap/Sung Collaboration voor het nummer 'These Walls' van Snoopdog. Om maar te zeggen: Thundercat is waanzinnig hot.