steppeslurfhondjes tonen zich voor het eerst

Pasgeboren slurfhondjes laten zich eindelijk zien.

Twee piepjonge steppeslurfhondjes stelen in ZOO Antwerpen de harten van de verzorgers en bezoekers. Ze werden geboren rond 14 november maar waren niet te zien. Mama Guusje en papa Olli hielden hun kroost goed verstopt onder de grond, in een holletje bedekt met bladeren. Eén keer per dag maakte Guusje het nest open om de tweeling te voeden. Maar nu, vier weken na hun geboorte, zijn ze tevoorschijn gekomen en laten ze hun snoetjes zien. Ze rennen schichtig rond, onder de hoede van mama en papa. Met hun kleine slurfjes woelen ze de aarde om op zoek naar meelwormen of tasten er de lucht mee af om te ruiken.

Verzorger Natalie: ‘Het is een primeur voor ZOO Antwerpen want dit is het eerste nestje steppeslurfhondjes dat we grootbrengen. Samen met Blijdorp zijn we de enige Europese dierentuinen waar steppeslurfhondjes geboren worden.’

De verzorgers laten de steppeslurfhondjes vooral met rust. De tweeling is nog een viertal weken te zien in hun verblijf bij de Mensapenvallei. Dan zijn ze volwassen en moeten ze verdwijnen uit het territorium van de ouders. Op dat moment kan de dierenarts ook hun geslacht bepalen en krijgt de tweeling een naam. Met wat geluk hebben mama en papa enkele weken later al weer een nieuw nestje om voor te zorgen.