Sterk Antwerp zet nu ook Standard opzij

Na de uitschuiver van vorige woensdag heeft the Great Old zich schitterend herpakt. Antwerp ging vanmiddag winnen op Sclessin. Nochtans stonden de Rouches op scherp want in de laatste drie wedstrijden konden ze geen 1 keer winnen en het publiek in de Vurige Stede verwachtte niets minder dan een klinkende zege. Maar de mannen van Boloni gaven geen krimp, ze lieten Standard geen enkele kans en scoorden zelf 2 keer. De thuisnederlaag tegen Genk is op een volwassen manier verwerkt.