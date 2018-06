Sterke daling van het aantal verkeersdoden op onze Antwerpse wegen

Begin dit jaar zijn er 9 verkeersdoden minder gevallen in onze provincie dan het jaar voordien. Vorig jaar vielen in januari, februari en maart 18 doden in het Antwerpse verkeer.

In die eerste drie maanden van dit jaar vielen de helft minder doden. In heell het land daalt dat aantal. Nooit eerder vielen er minder verkeersdoden in die periode. Daarin kwam in de provincie Antwerpen geen enkele motorrijder om het leven. Het jaar voordien waren er nog 4 te betreuren. Het aantal gewonden daalt minder sterk. Bijna 1500 slachtoffers raakten in de eerste drie maanden gewond bij een ongeval in het Antwerpse.

Foto: Belga