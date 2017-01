In de eerste amateurliga lijkt Beerschot Wilrijk niet af te remmen in zijn rush naar de titel. Gisteren ging Virton voor de bijl op het Kiel: 3-0. Virton is de tegenstander die van het verst moet komen, 230 km hadden de spelers van Royal Excelsior in de bus gezeten toen ze arriveerden in het Olympisch Stadion. Ze hadden dan ook wat last van jet-lag.