De Confederatie Bouw zegt verbaasd te zijn dat de superkern vrijdag geen specifieke maatregelen heeft genomen om de bouw vooruit te helpen. "De beleidsmakers schieten zichzelf daarmee in eigen voet, want de helft van het zakencijfer van de bouw vloeit opnieuw naar de schatkist", reageert de sectorfederatie. Die waarschuwt dat de sector in 2021 een stevige daling van de activiteit zal meemaken, ook omdat de verkopen in de nieuwbouw nu al met de helft afnemen. De sectorfederatie verwijst naar cijfers van de Economic Risk Management Group (ERMG) van de Nationale Bank. Daaruit bleek dat de bouw na de horeca, de evenementensector en de handel een van de meest getroffen sectoren was tijdens de coronacrisis. Uit eigen onderzoek van de Confederatie Bouw bleek dan weer dat de verkoop van nieuwbouw met 47 procent is verminderd. De bouwbedrijven die nu nog aan het werken zijn, zullen vanaf september lege orderboeken hebben, wat volgens de sectorfederatie in 2021 tot een drastische daling van de activiteit in de sector zal leiden. "De afgelopen dagen weerklonken verschillende stemmen om de uitbreiding van de publieke uitgaven te vermijden", zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. "Maar dat is alleen mogelijk als relancemaatregelen bijdragen tot de financiering van die publieke uitgaven. De bouw stelt 275.000 mensen te werk, geeft de schatkist meer dan de helft van het zakencijfer terug via btw, RSZ, personenbelasting en vennootschapsbelasting en draagt dus zijn steen meer dan bij." Hij merkt nog op dat de bouw rechtstreeks en onrechtstreeks goed is voor 688.000 banen. "De politici laten hun belangrijkste relancemotor volledig links liggen. Daardoor schieten ze zichzelf in eigen voet." De Confederatie Bouw stelt nog dat de relance in 2008, tijdens de financiële crisis, wel in de bouw begon en 'dat via een tijdelijke btw-verlaging op nieuwbouw'. De federatie zegt die maatregel ook deze keer op tafel te hebben gelegd.