Steun voor Antwerpse initiatieven die voetbal gebruiken om mensen te laten integreren

Enkele opmerkelijke Antwerpse projecten krijgen geld uit het Fonds Jo Vanhecke. Dat geeft steun aan initiatieven die voetbal gebruiken om mensen te laten integreren.



Zo is er bijvoorbeeld 5.000 euro voor de Deaf Devils, dat zijn dove en slechthorende voetballers jonger dan 21 die in Wilrijk trainen en spelen. Zij hopen mee te doen aan het EK voetbal in 2018. Voetbalclub Antwerp krijgt dan weer 7.500 euro voor haar anti-drugs-campagne. De club maakte onder meer een campagnefilmpje met voetballer Geoffry Hairemans.

Het doel van het Fonds Jo Vanhecke is het racisme in het voetbal tegen te gaan, de veiligheid te verhogen en de sociale cohesie via het voetbal te versterken.