Steunmaatregelen voor zelfstandigen verlengd

Zelfstandigen die door de coronacrisis worden getroffen krijgen langer uitstel voor hun sociale bijdragen. Dat meldt de bevoegde minister David Clarinval.

De zelfstandigen kunnen hun sociale bijdragen voor de eerste helft van 2021 met een jaar uitstellen, zonder verhoging en met behoud van sociale rechten. Ze kunnen in 2021 ook een vrijstelling van deze bijdragen krijgen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Ook zullen ze kunnen vragen om een vermindering van hun sociale bijdragen voor het hele jaar 2021. Het uitstel van betaling is er voor alle zelfstandigen die door de gevolgen van de crisis worden getroffen, ongeacht of ze in hoofdberoep, bijberoep of als actieve gepensioneerden werken. De vrijstelling is dan weer uitsluitend gericht op zelfstandigen in hoofdberoep of op mensen die na hun pensioen actief zijn.

(archieffoto Pixabay)