Steve 'Couckenbak' Tielens kandidaat voor WK lied Rode Duivels

Nu we het WK lied niet meer moeten verwachten van rapper Damso... zijn er andere artiesten die kandidaat zijn om de Rode Duivels muzikaal aan te moedigen. Zoals Steve Tielens.

Op de Facebookpagina poseert, de schlagerzanger uit Boom, Steve Tielens voor het bondsgebouw in Brussel.

Is Steve op eigen initiatief naar Brussel getrokken... of is het op uitnodiging van de voetbalbond gebeurd, dat is voorlopig niet geweten. Ook niet of de bond dan toch nog overweegt een alternatief te zoeken voor het debacle van Damso. Naar verluidt weten we binnen een dag of drie meer of het Steve Tielens is die de Rode Duivels met zijn WK-lied naar de titel in Rusland zal leiden.