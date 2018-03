Steve Winwood komt op 4 juli naar het Openluchttheater Rivierenhof

Muzikaal icoon Steve Winwood komt op 4 juli naar het OLT

Als snotneus van vijftien startte Steve Winwood in de Spencer Davis Group (Gimme Some Lovin) om vervolgens deel uit te maken van Traffic (Dear Mr. Fantasy). Tussendoor vormde hij - samen met Eric Clapton en Ginger Baker- de supergroep Blind Faith (Can’t Find My Way Home en Well All Right).

Daarnaast is hij een veelgevraagd sessiemuzikant en speelde hij orgel en gitaar op de meest diverse platen; van Jimi Hendrix, B.B. King, Joe Cocker, Lou Reed, Tina Turner, Marianne Faithfull tot en met Soulsister en Christina Aguilera.

Het Britse icoon is vooral bekend om zijn prachtige hese stemgeluid en fantastisch spel op het Hammond-orgel. Een succesvolle solocarière volgt met Arc of a Diver als absolute mijlpaal in 1980. Daarna volgden nog meer hits als Back In The High Life, When You See A Chance, Higher Love en Valerie. In 2008 verraste hij iedereen met het wonderschone album Nine Lives en vorig jaar bracht hij nog Winwood Greatest Hits Live uit, dat zeer goed onthaald werd.

Op 25 augustus treedt Japser Steverlinck op in het OLT.

Tickets te koop vanaf nu vrijdag om 12u30 via greenhousetalent.be.

(bericht en foto : Greenhouse Talent)