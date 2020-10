Stevenen we af op lockdown?

We lijken af te stevenen op een lockdown. Het overlegcomité zit om één uur samen om te bekijken of er alweer strengere maatregelen moeten worden ingevoerd. De druk van virologen en ziekenhuizen om dat te doen, is bijzonder groot.

De vraag lijkt dus niet vooral OF er een lockdown komt, maar wel HOE die ingevuld zal worden. Uw contacten zal u wellicht nog meer moeten beperken. Nu mag nu nog vier mensen thuis ontvangen. Dat zullen er minder worden. De kans is ook reëel dat u enkel nog essentiële verplaatsingen mag maken. Welke winkels de deuren moeten sluiten, dat is nog wel een vraagteken. Dat is nog voer voor discussie. Net als een mogelijk verbod op niet-medische contactberoepen. Mogen we nog naar de kapper? Ook daarop zal u straks een antwoord krijgen. We volgen het verder voor u op.

Foto Belga