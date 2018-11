Zo'n 400 supporters die hun ploeg luidkeels aanmoedigen in de derde klasse van het volleybal. Het is geen wekelijks tafereel. Maar gisteren was dat wel het geval bij volleybalclub Tesla Lint, dat zijn jaarlijkse galadag organiseerde. De mannen van Lint, die vierde staan in het klassement, namen het op tegen Pepinster, de laatste in de stand.