De voorbije week werden elke dag gemiddeld 253 covidpatiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat is opnieuw een lichte daling. Het totale aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen, op de afdelingen intensieve zorg en aan de beademing, neemt wel nog licht toe. Er zijn gemiddeld 3.485 besmettingen per dag, dat is een forse daling, al zitten Pasen en paasmaandag daar voor iets tussen.