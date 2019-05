Sticks 'n Bowls komt met vernieuwd concept naar Antwerpen

Pokérestaurant Sticks 'n Bowls opent binnenkort een nieuwe zaak op de Oudevaartplaats in Antwerpen. Het menu en concept krijgen een makeover, waarbij Sticks 'n Bowls resoluut voor duurzaam én verfrissend smaakvol gaat. De klassieke pokébowl wordt dan ook naar een hoger niveau getild: het zijn niet zomaar pokébowls, maar ware explosies van smaken. De opening van het Antwerpse filiaal is voorzien begin juni.

Het menu bestaat hoofdzakelijk uit verschillende bowls, die steeds opgebouwd zijn volgens hetzelfde concept: een basis van rijstsoorten, quinoa of aanverwanten, en/of sla, verse koude of warme toppings (vlees, vis of vegetarisch), verse en gemarineerde groenten, en een bijhorende dressing. Het geheel is verfrissend, voedzaam en vooral ook heel lekker.

In de nieuwe vestiging evolueert Sticks 'n Bowls ook verder naar een restaurantbenadering van hun concept. Gasten kunnen er terecht voor een snelle hap of een takeaway, maar kunnen er evenzeer gezellig tafelen.



Naast een uitgebreide selectie pokébowls vind je er binnenkort ook enkele voorgerechten zoals pineapple glazed ribs, yakitori (spiesjes met kip), edamame boontjes en salsa Huancaina met maniokchips. Ook enkele side dishes zoals kimchi, gepekelde bloemkool met kurkuma en cashews, wakame en shiitake, vinden hun weg naar het menu.

