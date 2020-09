Stijgend aantal nieuwe besmettingen vertraagt

De voorbije zeven dagen zijn gemiddeld 1.551 nieuwe coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een verhoging met 17 procent. "Sinds een week zien we dat de toename in het aantal nieuwe besmettingen minder uitgesproken wordt, waardoor we mogelijk lijken te evolueren naar een plateaufase. Dat is een bemoedigend signaal", zei viroloog Steven Van Gucht maandag op de persconferentie van het nationaal crisiscentrum.

Er is sinds kort een afname van het weekgemiddelde bij de jongeren jonger dan 10 jaar. In alle andere leeftijdsklassen zijn er nog wel stijgingen. "Dat is in het bijzonder het geval bij de zeventigplussers, waar de toenames nog steeds beduidend hoger ligger dan het nationale gemiddelde", aldus Van Gucht.

In de voorbije week werden er 769 gevallen bij zeventigplussers vastgesteld, de week ervoor waren dat er nog maar 542. Het aantal besmettingen stijgt in alle provincies met Limburg (+7 pct ) en Namen (+54 pct) als uitersten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft met 323 nieuwe gevallen (+11 pct) in absolute termen koploper, al lijkt ook daar de toename af te vlakken. De vorige weken waren er toenames met 75 pct. Met 10,1 procent positieve tests bedraagt de positiviteit wel nog het dubbele van het nationale cijfer (4,9 pct). Na Brussel volgen de provincies Antwerpen (277) en Luik (204) met het meeste aantal nieuwe besmettingen.

Het aantal ziekenhuisopnames bedroeg in de periode 18 tot 24 september gemiddeld 64 per dag, of een stijging van 41 procent. De week ervoor waren er gemiddeld 45 opnames per dag. "Ook hier lijken de toenames wat af te vlakken, zij het voorlopig nog veel minder uitgesproken", aldus Van Gucht. Er verblijven nu 135 patiënten op een afdeling intensieve zorgen, terwijl er in deze fase 1 globaal 300 bedden beschikbaar zijn voor covid-19-patiënten en 1.200 gewone bedden die inzetbaar kunnen worden. In uiterste nood (fase 4) zijn dat 2.000 covid-bedden en 8.000 gewone bedden. Brussel is goed voor een derde van het aantal ziekenhuisopnames. Dan volgen Oost-Vlaanderen, Luik en Antwerpen, elk goed voor ruim tien procent van de nieuwe opnames. In een aantal Brusselse ziekenhuizen is het al wel druk, maar volgens Van Gucht is het de bedoeling om patiënten te spreiden, zodat de normale werking van die ziekenhuizen niet in het gedrang komt. Naast de 448 ziekenhuisopnames van door het labo bevestigde covid-19-patiënten verlieten er ook 315 patiënten het ziekenhuis.

Het aantal sterftes bedroeg in deze periode 4,4 gemiddeld per dag (+82 procent), tegenover 2,4 gemiddeld per dag de week daarvoor. "Vorige week waren er twee dagen met telkens acht sterftes per dag", aldus Van Gucht.

De Brusselse regering besliste dit weekend om het sluitingsuur voor cafés en bars te vervroegen naar 23 uur. Volgens Van Gucht is al wel vastgesteld dat clusters van besmettingen zijn ontstaan door bezoek aan horeca. "We kennen op dit moment nog niet het relatief belang van bezoek aan bars in het totaal aantal besmettingen dat we vaststellen. We hebben daar geen overzicht van. Maar het is zo dat er af en toe reeds clusters zijn vastgesteld."

Van Gucht wees erop dat mensen die laat op de avond meer gedronken hebben "minder gevoel voor risico hebben" en de afstandsregels of hygiënevoorschriften daardoor minder goed opvolgen. "Het is niet de bedoeling dat mensen thuis verder drinken of nafeesten. Daar zou het risico nog groter kunnen zijn dan in de gecontroleerde omgeving van een bar."

(Bron: Belga)

(Themabeeld: © Pixabay)