Stijgende coronacijfers laten weinig ruimte voor versoepelingen

Krijgen we versoepelingen, en welke zullen het zijn? Het is dé vraag van de dag, en we krijgen later vandaag een antwoord.

Al ziet het er niet naar uit dat we heel grote versoepelingen zullen krijgen, want de cijfers stijgen momenteel. De meest waarschijnlijke piste is dat onze bubbel wat groter wordt. In de buitenlucht dan toch. Daar zouden we mogelijk 8 mensen kunnen zien, en niet langer maar 4. Een opening van de horeca, die zit er nog niet in. Al wordt wel bekeken of het reisverbod kan blijven, want met dat verbod is de Europese Commissie niet akkoord.

